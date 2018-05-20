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KDK, sınavı yok sayılan öğrencinin mağduriyetini giderdi

Kamu Denetçiliği Kurumu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisinin, sehven iptal edilen bazı derslerinin sınavının geçerli sayılması için mağduriyetin giderilmesine karar verdi.

AA | 20.05.2018 - 11:51..
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KDK'den yapılan açıklamaya göre, kuruma başvuran Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı açıköğretim programları güz dönemi birinci ara sınavlarına girdiğini, dört dersin sınavının, kural ihlali nedeniyle geçersiz sayıldığını belirtti.

İNCELEME YAPILDI

Sınavın geçersiz sayılmasını gerektirecek herhangi bir tutum ve davranış içerisinde bulunmadığını savunan öğrenci, sınavlarının geçerli sayılmasını istedi.

Başvuruyu detaylı bir şekilde incelemeye alan KDK, salon görevlilerince, başvuranın sınav kurallarını ihlal ettiğine yönelik herhangi bir tutanak tutulmadığını, öğrencinin sınav başlangıcından sonuna kadar kuralları aksatmadığını belirledi.

KDK, sınavı yok sayılan öğrencinin mağduriyetini giderdi

SINAVIN İPTAL EDİLMESİ AYKIRI BULUNDU

Sınavın gerçekleştirildiği tarihten çok sonra tutulan sınav tutanağı formu ile yüzeysel bir değerlendirme yapılarak, öğrencinin sınavının iptal edildiğini tespit eden KDK, aynı konu hakkında, ilgili komisyonca sınav görevlilerinin uyarılmasına yönelik uyarı notunun düşüldüğünün tespitini de yaptı.

KDK, üniversite yetkililerine, öğrencinin sınavının geçersiz sayılmasına yönelik yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu, öğrenciye ait sınav evrakının yeniden incelenmesi ve idarece yeni bir işlem tesis edilmesi gerektiğini bildirdi.

KDK, sınavı yok sayılan öğrencinin mağduriyetini giderdi

GEÇERLİ SAYILDI

Bunun üzerine Anadolu Üniversitesi yetkilileri, başvurucuya ait sınav soru kitapçıklarını yeniden değerlendirmeye alırken, öğrencinin yeni notları da sonuç açıklama sistemine yüklendi. Kurumun, üniversiteyle görüşmesi sonucunda başvurucunun mağduriyeti giderilerek sınavları geçerli sayıldı.

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