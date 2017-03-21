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KDV ve ÖTV indirimi 30 Nisan'a kadar devam edecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı son açıklamada indirimlerin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini söyledi.

21.03.2017 - 14:55
  1. Haberler
  2. Ekonomi

KDV ve ÖTV indirimi 30 Nisan'a kadar devam edecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a geldi. İlk olarak Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (ÇESOB) ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, Birlik Başkanı Yalçın Kılıç ile görüştü.

KDV İNDİRİMİNİN UZATILMASINI İSTEDİ

Mobilya sektöründe KDV oranlarının yüzde 18'den 8'e düşürülmesine teşekkür eden ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, nisan ayında sona erecek olan KDV indiriminin uzatılmasını istedi.

BAKAN: GEÇİCİ SÜRELİ DÜZENLEME YAPTIK

Mobilya ve beyaz eşya sektöründe piyasanın canlanması için geçici süreli bir düzenleme yaptıklarını açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu iki sektör ekonomide dinamo sektör. Birçok sektörle ilgili. Bu yüzden gerek mobilyada gerekse beyaz eşyada nisan ayının sonunda bu düzenleme süresi dolacak. Ama bakacağız, durumu değerlendireceğiz. Şimdi müthiş olumlu bir atmosfer var. En son gelen rakamlar beyaz eşya satışları geçen seneki 2016-2017 şubat aylarına göre satışlar yüzde 30'un üzerinde artmış. Ben aynı oranın mobilya sektöründe de olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu piyasada bir hareketlenme getirdi. Alışverişe bir canlılık getirdi. Bunu da dikkate alacağız. Yeter ki esnafımızın yüzü gülsün. Alışveriş olsun bereket olsun. Ekonomide çarklar dönsün." dedi.

"ÖTV VE KDV İNDİRİMİ 30 NİSAN'A KADAR"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ayrıca "Biz beyaz eşyada ÖTV'yi geçici süreyle, yani 30 Nisan'a kadar sıfırladık. Mobilya sektöründe ise KDV oranını 30 Nisan'a kadar yüzde 18'den 8'e indirdik. Dolayısıyla 30 Nisan tarihine kadar beyaz eşyada ÖTV yok, mobilyada da KDV yüzde 18'den 8'e indirildi. Bizim beyaz eşyada bir KDV indirimi gibi bir planımız söz konusu değil. Arkadaşlarımızın 'bu indirimi 30 Nisan'dan sonra sürdürüyor musunuz?' şeklindeki sorularına verdiğim cevapta, genel olarak indirimlerle ilgili değerlendirme yaparız dedim ama beyaz eşya için konuşacaksak sadece ÖTV, mobilya için konuşacaksak da sadece KDV." dedi.

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