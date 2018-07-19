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Kediciklere gece yarısı işlemi

Aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da olduğu 59 kişinin adliyeye sevk edilmesiyle, işlemleri devam eden kedicikler adliye koridorlarında görüntülendi.

İHA | 19.07.2018 - 03:55..
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Adnan Oktar'ın suç örgütünde kedicikler olarak bilinen kadınların adliyedeki işlemleri geç saatlere kadar devam etti.

GECE BOYUNCA ADLİYEDELER

92 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçtikten sonra sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Saray’ına sevk edilmişti.

Gece yarısı adli işlemleri devam eden kediciklerinden bazıları adliye koridorlarında görüntülendi.

Görüntülenen kediciklerin halsiz ve bitkin halleri kameralara yansıdı.

Kedicikler adliye koridorlarında görüntülendi VİDEO


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