Kedilerin tuhaf davranışları ne anlama gelir

Aslında her kedinin kendine özel hareketleri ve davranışları vardır. Ancak bazı hareketleri var ki sahiplerine oldukça tuhaf geliyor.

Başınızı yaklaştırdığınızda kafa atması, patileriyle sizi yoğurması, siz telefonla konuşurken koşarak gelip miyavlaması ya da rahatsız etmesi bu davranışlardan bazıları..

Peki kedi dostlarımız bu hareketlerle aslında bize ne ne anlatmak istiyor..

1- KAFA ATMASI

Kedinizin size kafa atması sizinle dost olduğu, sizi sahiplendiği anlamına gelirken aynı zamanda içgüdüsel olarak kokusunu bırakıp 'bu benim' mesajını çevreye yayma isteğinden gelmektedir.

Bu hareket kedinizin "Benim için önemlisin. Seni kendime dost seçtim" deme şeklidir. Kedinizin bu hareketi yapması ona yemek ve su vermeniz ve ilgilenmeniz için de bir mesajdır. Çünkü dost olmak bunu gerektirir..

2- POPOSUNU HAVAYA KALDIRMASI

Bazı durumlarda kedilerin birbirlerinin poposunu koklaması insanlardaki tokalaşmanın dengidir. Yani sizinle selamlaşmak isteyen kedinizin bu hareketi yapması normaldir.

Öte yandan çiftleşme döneminde de karşı cinsi çağırmak için de sıkça bu hareketi yaptıkları bilinir.





3-TELEFON MERAKI

Telefonunuzla konuşurken kediniz koşarak yanınıza gelir, sizden ilgi bekleyen davranışlar sergiler. Bunun nedeni, kediniz sizi konuşurken gördüğü için ve etrafta da kimse olmadığından dolayı kendisiyle konuşuyor olduğunuzu sanar.

4- KAPALI KAPILAR ÖNÜNDE AÇILMASINI İSTEMESİ

Bazı kediler sahipleri tuvalete girer girmez sahiplerini oradan çıkarmak için uğraşırlar.

Kapalı kapılar kediler için aşılması gereken bir görev gibidir ve bu yüzden girip arkanızdan kapattığınız kapıları tırmalarlar veya kapının altından patilerini uzatırlar.

5- KUSMASI

Tüylerini yaladıktan sonra, halının üstünde kusmukla sürrealist çalışmalarda bulunan kedilerimizin bu hareketi, boğazına yapışan tüylerin kendisini rahatsız etmesinden kaynaklanır.

6- DAR ALANLARDA UYUMASI

Kedilerin uyumak için ayakkabı kutusu, poşet ya da dolap içi gibi alanları seçmesinin nedeni sere serpe uyumaktan hoşlanmamalarıdır. Kediler vücut ısılarını korumak ve kendini daha güvende hissetmek için dar alanları tercih ederler.

7- BİLGİSAYARIN ÜZERİNE OTURMASI

Kedi sahiplerinin sık sık şikayet ettikleri durumlardan biri de dikkatle bilgisayarla uğraştığınız anlarda minik dostun gelip bilgisayarın üzerine oturması, burnuyla ittirmesi gibi davranışları.

Bu davranışın sebebi ise sıcak arayışının dışında oldukça sempatik: Benimle ilgilen, yalnız benimle..



