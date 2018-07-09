Kedili öyküler: Kedilerin Kaybolma Mevsimi

Her yaştan okurun sevdiği, özellikle "kedili" öyküleriyle tanınan karikatürist, yazar Behiç Ak, yine mahalle yaşamına ilişkin bir öyküyü mizah dolu, özgün üslubuyla anlatıyor. Üçüncü öykü kitabında insanı, kedilerle kurduğu ilişki üzerinden anlatıyor.

(Behiç Ak)

KEDİLERİN KAYBOLMA MEVSİMİ

Küçük Sevgi, kendini dünyada olup bite her şeyden sorumlu hisseden bir çocuktur. Kedisi Titrek de, en az Sevgi kadar çekingen ve uysaldır.

Tarih 18 Haziran’ı gösteriyordur ki, Titrek kaybolur. Üstelik mahalledeki birkaç komşunun kedisi de ortadan kaybolur. Sanki kediler bir anda buhar olup uçmuştur. Özellikleri ile sahiplerini yansıtan bu kediler nereye gitmektedir? Sevgi, işte bu sorunun peşinden gider ve macera başlar…

Kedilerin Kaybolma Mevsimi

Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı

S.: 96

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Damla Karakuş

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