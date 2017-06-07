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'Kedime bir şey olursa IŞİD'e katılırım' diye bağırdı

Antalya'da psikolojisi bozuk genç, çekiçle saldırdığı polisleri "Dua edin kedime bir şey olmasın, yoksa IŞİD'e katılırım." diye tehdit etti.

07.06.2017 - 15:53
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Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1242 Sokak'ta bulunan Tuana Sitesi A Blok 6'ncı katta meydana gelen olayda, annesi ve kardeşiyle birlikte aynı evde yaşayan Arif Yeşil, iddiaya göre kendisini hastaneye götürmek isteyen annesi Dudu Yeşil'i 4 gün önce evden attı.

POLİSE ÇEKİÇLE SALDIRDI

Akrabalarının yanında kalan Dudu Yeşil, bugün durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kapıyı çalan polis, Yeşil'in çekiçli saldırısına uğradı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON YAPTI

Bunun üzerine olay yerine takviye polis, itfaiye ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yeşil'i ikna etmek için devreye önce Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ergen, girdi. Ancak Yeşil tüm çabalara rağmen kapıyı açmadı.

'Kedime bir şey olursa IŞİD'e katılırım' diye bağırdı

GÖZALTINA ALINDI

Bu süre içinde hazırlık yapan Özel Harekat polisleri, elinde koçbaşı ve kalkan eşliğinde otomatik tüfeklerle operasyon başlattı. Kapıyı kıran polis, biber gazı ile etkisiz hale getirdiği Arif Yeşil'i gözaltına aldı.

"DUA EDİN KEDİME BİR ŞEY OLMASIN, YOKSA IŞİD'E KATILIRIM"

Ambulansa alınan Yeşil, "Dua edin kedime bir şey olmasın. Yoksa hepinizi öldürürüm. Gerekirse gidip IŞİD'e katılırım." diye tehdit etti. Yeşil, polis nezaretinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Arif Yeşil'in psikolojik rahatsızlıkları yüzünden liseyi yarıda bıraktığı ve kendisini 4 yıldır eve kapattığı ortaya çıktı.

'Kedime bir şey olursa IŞİD'e katılırım' diye bağırdı

'Kedime bir şey olursa IŞİD'e katılırım' diye bağırdı

'Kedime bir şey olursa IŞİD'e katılırım' diye bağırdı

'Kedime bir şey olursa IŞİD'e katılırım' diye bağırdı

'Kedime bir şey olursa IŞİD'e katılırım' diye bağırdı

'Kedime bir şey olursa IŞİD'e katılırım' diye bağırdı

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