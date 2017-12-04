Kediye işkence yapan asker: Pişmanım

Kent merkezindeki subay orduevinde yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.H, inzibatlar tarafından Erzincan Adliyesi'ne götürüldü.

4 GÜN ÖNCE NİŞANLISINDAN AYRILDI

T.H'nin, savcılıktaki ifadesinde İstanbul'da yaşadığını, hayvanları sevdiğini, kendisinin de hayvan beslediğini, 4 gün önce nişanlısından ayrıldığı için psikolojik durumunun iyi olmadığını, olay günü alkol aldığını ve yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

UYUŞTURUCU KULLANIM TESTİ

T.H, ifadesinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için kan tahlili yapılması amacıyla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kediye işkence yapan asker VİDEO

NE OLMUŞTU

Kent merkezindeki subay orduevinde sivil giyimli kişinin, yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığını görenler, durumu adli makamlara bildirmişti. İhbarın değerlendirmesiyle hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılan er T.H, inzibatlarca gözaltına alınmıştı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen olaya karışan T.H'nin, "uyuşturucu kullanmak"tan çok sayıda kaydının bulunduğu belirtilmişti.