Kediye işkence yapan er için karar verildi

Erzincan'da subay orduevinde yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.H, inzibatlar tarafından Erzincan Adliyesi'ne götürülmüştü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Taner H., Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Taner H.'yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

Kediye işkence yapan asker VİDEO

Sivil giyimli kişinin kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığını görenler, durumu adli makamlara bildirmişti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere ise kamuoyu büyük tepki göstermişti. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Valilik harekete geçmiş, asker kısa sürede gözaltına alınmıştı.