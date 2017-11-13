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Kediyi kurtarmak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

İstanbul Bayrampaşa'da, kediyi kurtarmak için çıktığı ağaçtan inemeyen genci itfaiye ekipleri kurtardı.

13.11.2017 - 10:40
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Sabri Akpınar Parkı'nda oynayan 16 yaşındaki Azizcan Melemen, ağaçta sürekli miyavlayan yavru kedinin inemediğini fark etti.  Bunun üzerine liseli genç, yavru kediyi kurtarmak için ağaca çıktı.

Kediyi kurtarmak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

KEDİ KENDİLİĞİNDEN İNDİ

Kedi, bir süre sonra dallara tutunup kendiliğinden aşağı indi. Ancak yavru kediyi kurtarmak için ağaca çıkan Azizcan Melemen, burada mahsur kaldı. Çevredekiler, bunun üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.

Kediyi kurtarmak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle genci kurtardı. Çevredekilerin alkışları eşliğinde kurtarılan Azizcan Melemen, yavru kediyi kurtarmak için ağaca çıktığını ancak daha sonra kendisinin ağaçtan inemeyince parktaki vatandaşların durumu itfaiyeye bildirdiğini söyledi.

Kediyi kurtarmak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

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