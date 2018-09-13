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Kediyi kurtarmak isteyen zabıtanın mücadelesi

İstanbul Kağıthane'de, 4 katlı binanın penceresinden dışarı çıkıp mahsur kalan bir kedinin, zabıta görevlisinin yoğun uğraşlarıyla kurtarıldığı anlar, kameraya yansıdı.

DHA | 13.09.2018 - 12:12..
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Gürsel Mahallesi Atakçıl Sokak'ta geçtiğimiz günlerde, evin kedisi, daire sakinlerinin evde bulunmadığı sırada perdeleri kapalı olan açık  pencereden dışarı çıktı. Kedi daha sonra tekrar içeri girmeyi başaramadı.

Sesleri duyan mahallesi sakinleri, durumu itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Kediyi kurtarmak isteyen zabıtanın mücadelesi

YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Belediyesi'ne bağlı bir zabıta ekibi, binanın 4. katın penceresinde bulunan kediyi kurtarmak için harekete geçti.

Zabıta ekipleri, binanın 3. katındaki pencereden kediye ulaşmaya çalıştı. Bir zabıta görevlisi, sopanın ucuna bağladığı sepet yardımıyla kediye ulaşmaya çalıştı.

Bir başka zabıtanın bacaklarından tuttuğu zabıta görevlisi yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kediyi kurtarmak isteyen zabıtanın mücadelesi VİDEO

ÇOCUKLARDAN ZABITAYA ALKIŞ

Öte yandan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, mahallenin çocukları zabıtanın bu davranışını "Helal olsun" diyerek alkışladı.

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