İstanbul'da pitbull vahşeti: Kediyi bırakmadı

Kediyi parçalamak üzere olan pitbullu görenler sopayla dövdüler, tekmelediler, havada savurdular yine de kurtaramadılar.

GÖZYAŞLARINI TUTUMADILAR

Pitbullun vahşetini gören vatandaşlar eline aldığı sopalar ile vururken, çevredeki bir vatandaş ise köpeği tutarak sağa sola savurdu.

Yapılan bütün çabalara rağmen pitbull kediyi bırakmazken, kedinin zaman zaman can çekiştiği görüldü.



Vatandaşların dakikalarca süren çabaları fayda etmezken, yaşanan vahşeti görenler gözyaşlarını tutamadı.

Kediyi yakalayan pitbull dakikalarca bırakmadı VİDEO







DAKİKALARCA DAYAK YEDİ KEDİYİ BIRAKMADI

Yaşanan pitbull dehşeti bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir pitbullun kediyi ağzıyla yakalayarak dakikalarca bırakmadığı ve vatandaşların da kediyi kurtarmak için uğraştığı görülüyor.

Kedinin kurtarılamaması üzerine vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı kameraya yansıdı.