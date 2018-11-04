taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4322
Euro
6.1844
Altın
1232.89
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.386

İstanbul'da pitbull vahşeti: Kediyi bırakmadı

Sultangazi'de tasmasız bir pitbull sokakta kedi yakaladı. Gören vatandaşlar dakikalarca müdahale etmesine rağmen kediyi kurtaramadı.

İHA | 04.11.2018 - 00:50..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kediyi parçalamak üzere olan pitbullu görenler sopayla dövdüler, tekmelediler, havada savurdular yine de kurtaramadılar.

GÖZYAŞLARINI TUTUMADILAR

Pitbullun vahşetini gören vatandaşlar eline aldığı sopalar ile vururken, çevredeki bir vatandaş ise köpeği tutarak sağa sola savurdu.

Yapılan bütün çabalara rağmen pitbull kediyi bırakmazken, kedinin zaman zaman can çekiştiği görüldü.

Vatandaşların dakikalarca süren çabaları fayda etmezken, yaşanan vahşeti görenler gözyaşlarını tutamadı.

Kediyi yakalayan pitbull dakikalarca bırakmadı VİDEO


DAKİKALARCA DAYAK YEDİ KEDİYİ BIRAKMADI

Yaşanan pitbull dehşeti bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir pitbullun kediyi ağzıyla yakalayarak dakikalarca bırakmadığı ve vatandaşların da kediyi kurtarmak için uğraştığı görülüyor.

Kedinin kurtarılamaması üzerine vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı kameraya yansıdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe teknik adam mesaisi

Fenerbahçe teknik adam mesaisi

4
Otomobil römorka çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Otomobil römorka çarptı: 2 ölü 2 yaralı

2
İstanbul'da pitbull vahşeti: Kediyi bırakmadı

İstanbul'da pitbull vahşeti: Kediyi bırakmadı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM