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Kel Uakari nedir

Kel Uakari kırmızı suratlı bir maymun türüdür. İnsanımsı yüz ifadeleri ve akıllı davranışlarıyla maymunların en gelişmişlerindendir.

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Uakari, Amazon bölgesinin ormanlarında yaşar ve bir ev kedisi büyüklüğündedir.

Uzun tüyleri, kolları ile omuzlarının üzerinde bir pelerin havası verir. Kısa kuyruğu yüzünden daha çok yerde yürür tesirini uyandırsa da, ağaçların üzerinde kalmaboyunca koşar adımlarla yol alır.

Kel Uakari nedir

SÜRÜLER HALİNDE DOLAŞIP MEYVE YERLER

Uakari’ler bazen en yüksek ağaçların tepesinde az kalabalık sürüler halinde dolaşarak meyvalarla beslenirler. Anne, yavrusunu sırtında taşır. Nadir düşmanları akbabalar ve yılanlardır.

Kel Uakari nedir

HEDİYELİK EŞYA GİBİ SATILIR

Uakari’ler Brezilya’da hediye olarak çok revaçtadır ve yüksek fiyata satılır.

Amazon Kızılderilileri bu maymunları yakalamak için garip bir usul geliştirmişlerdir. Uakari’yi zehirli bir okla vurmarak düşürür ve elleriyle yakalarlar.

Sonra maymunun ağzına, zehirin panzehiri o lan bir tutam tuz koyarak, hayvanın kısa sürede iyilşmesini sağlarlar.

DOĞAL ORTAMLARINDAN AYRILDIKLARINDA UZUN SÜRE YAŞAMAZLAR

Gençken ele geçmedikleri ve kendi iklimlerinde muhafaza edilmedikleri takdirde, uakariler uzun zaman yaşayamazlar.

Gerek ormanda, gerekse evcil hayvan olarak beslendikleri evlerde oldukça sessiz canlılardır.

Kel Uakari nedir

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