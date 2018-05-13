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Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi, yaklaşık 2 saat süren operasyonla kurtarıldı.

AA | 13.05.2018 - 03:47..
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Hatay'dan kamp yapmak için vadiye gelen Sinan Mandal (31), bir arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıktı.

Vadideki şelaleye ulaşmak için bir süre kayalıklara tırmanan Mandal ve arkadaşı, çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.

Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

2 SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDI

Sinan Mandal'ın arkadaşı kendi imkanlarıyla yukarıya tırmanarak, arkadaşının kurtarılması için yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.

Ekipler iple kurtarma istasyonu kurarak, Mandal'ı yaklaşık 2 saat süren operasyonla kurtardı.

Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Sinan Mandal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkmak istedikleri yerin yakın göründüğünü ancak bir süre ilerledikten sonra mahsur kaldığını söyledi.

Mahsur kaldığı yerin kayalık ve uçurum olduğunu anlatan Mandal, "Yaklaşık 3 saat bekledim. Arkadaşımın yardım getirmesiyle kurtuldum. Herhangi bir yerimde yara yok. Kurtarma ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

"PARMAK ARASI TERLİKLE DOLAŞMAYIN"

AKUT ekip lideri Fatih Işık ise yardım çağrısının üzerine AKUT olarak 7 kişi ve AFAD ekipleriyle kurtarma operasyonu düzenlediklerini ifade etti.

Mahsur kalan kişiyi yaklaşık 2 saatlik süren operasyonla kurtardıklarını belirten Işık, "Bölgeye tatile gelenlerin ayaklarında kesinlikle parmak arası terlik olmamalı. Tatilcilere, patikayı bilen birileriyle ve yanlarında yeterince su bulundurarak yola çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Gerekli önlemleri almadan yola çıkarlarsa, daha üzücü sonuçlarla karşılaşabiliriz." diye konuştu.

Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

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