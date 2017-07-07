Kemal Alemdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun FETÖ'den tutuklanmasını protesto etmek için başlattığı yürüyüş devam ediyor.

Maltepe'de sonlandırılacak yürüyüşte; CHP Lideri'ne bazı milletvekili ve partililer de eşlik ediyor.

9 Temmuz'da sonlandırılması planlanan yürüyüşe katılan son isim ise, İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörü Kemal Alemdaroğlu oldu.

28 ŞUBAT'IN TÜRBAN AVCISI

28 Şubat döneminde görev başında olan Alemdaroğlu, türban yasağını üniversitelede ilk uygulayan isim olarak biliniyor.

ŞİMDİ ADALET İSTİYOR

Görevde kaldığı süre boyunca türbanlı öğrencilere karşı çeşitlik adaletsizlikler yapan Alemdaroğlu'nun, CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne katılması görenleri de şaşırttı.