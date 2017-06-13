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Kemal Doğulu çocuk istiyor

Kemal Doğulu, taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

13.06.2017 - 09:51
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Kemal Doğulu çocuk istiyor

Modacı Kemal Doğulu, Gümbet Barlar Sokağı’nda hizmet veren bir mekanda sahneye çıkarak DJ'lik yaptı.

"EVLİLİK İSTEMİYORUM"

Sahne öncesinde basın mensuplarına itiraflarda bulunan Doğulu, hiçbir şekilde evlilik düşünmediğini ama çocuk istediğini söyledi. Kemal Doğulu isim taşıyıcı anne yöntemi ile veya anlaşmalı yollarla çocuk istediğini itiraf etti. Doğulu, "Net olarak söyleyeyim, evlilik hiç bir şekilde düşünmüyorum. Çocuk düşünüyorum ama evlilik kesinlikle düşünmüyorum.

"ÇOCUK OLMASININ BİRÇOK YÖNTEMİ VAR"

Çocuk olmasının birçok yöntemi var. Bir çocuğum olmasını çok istiyorum. Yaşım geldi geçiyor. 37 yaşına girdim. Evlenmek bana yakın bir fikir değil. Belki farklı yolardan bir çocuk sahibi olabilirim. Taşıyıcı anne olabilir, anlaşmalı olabilir. Ama evlilik beni büyük bozar." ifadelerine yer verdi.

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