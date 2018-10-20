taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

Kemal Karpat Şehir Üniversitesi'nde

Osmanlı ve Türkiye tarihini en iyi bilen tarihçilerden Prof. Dr. Kemal Karpat, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Üyesi olarak atandı.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 09:00..
  1. Haberler
  2. Eğitim

İstanbul Şehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Karpat, üniversitenin mütevelli heyetine atandı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Karpat, 2011 yılında koleksiyonunu İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışlamıştı.

KÜTÜPHANESİNİ BAĞIŞLADI

Osmanlı ve Türkiye tarihini en iyi bilen tarihçilerden olan Prof. Dr. Karpat, 2011 yılında 4 binden fazla kitap, dergi ve notlarından oluşan koleksiyonunu üniversitenin kütüphanesine bağışlamıştı.

Kemal Karpat Şehir Üniversitesi'nde

PARLAK KARİYER

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden (1947) alan Kemal Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimler (1957) programlarında tamamladı.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ndeki görevinin ardından Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı.

MAKLE VE PEK ÇOK KİTAP YAZDI

Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığı’nı ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumu’nun direktörlüklerini yürüten Karpat, Orta Asya Çalışmaları Derneği’nin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı'nın da koordinatörlüğünü yaptı. Karpat'ın tarih alanında çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

310
İnternette aradığını isimler virüse götürüyor

İnternette aradığını isimler virüse götürüyor

10
ABD basını: Erdoğan baskı kurdu Kaşıkçı olayını çözdü

ABD basını: Erdoğan baskı kurdu Kaşıkçı olayını çözdü

24
Almanya Suudi Arabistan'a silah satışında gaza bastı

Almanya Suudi Arabistan'a silah satışında gaza bastı

35
Trump: Suudi Arabistan büyük adım attı

Trump: Suudi Arabistan büyük adım attı

32
Cemal Kaşıkçı'nın ölümü kesinleşti

Cemal Kaşıkçı'nın ölümü kesinleşti

11
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadına saldırı

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadına saldırı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM