Kemal Kılıçdaroğlu 100 günlük eylem programını beğenmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen programda, 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planını açıkladı.
Heyecanla beklenen eylem planı yüzleri güldürürken, projelerle ilgili CHP'den ilk yorum geldi.
5 TEMEL SORUN
Twittter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, projelerin temel sorunlara çözüm üretmediğini savundu.
Sorunların varlığını devam ettiğini yazan CHP Lideri, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" dedi.
KURULTAYA KAVGASI
Kemal Kılıçdaroğlu bu ifadeleri kullanırken partisindeki kurultay tartışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
SAHTE İMZALAR
1234 delegenin hesabını yapamayan CHP Genel Merkezi, muhaliflerin imzalarının sahte olduğunu savunuyor.
Başkan Erdoğan'ın 100 günlük eylem programı haberi