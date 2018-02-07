taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.457
USD
3,7665
EURO
4,6675
ALTIN
161,03
PETR
67,3000

Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

CHP Lideri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in Afrin'e girmesini doğru bulmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 07:13..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

kemal

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede kurulmak istenen yeni bir kukla devletin önünü kesmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla bölgedeki terör örgütlerine üst üste darbeler vurulurken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bine yaklaştı.

Mehmetçik kararlı bir şekilde Afrin'in merkezine doğru ilerleken, CHP'den YPG'li teröristleri sevindirecek bir açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU: "AFRİN'E GİRMEYELİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

Türk askerinin ilerleyişi nedeniyle büyük bir panikle Afrin'de hendek kazmaya başlayan YPG'li teröristler, bu sözlerle sevindi.

ERDOĞAN'IN TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIĞI

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin sonuna kadar devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Afrin'den sonra Münbiç'e girileceğini ifade eden Erdoğan, Irak sınırına kadar terör temizliği yapılacağını açıklamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

112
Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

38
Şenol Güneş Mevlana'dan alıntı yaptı

Şenol Güneş Mevlana'dan alıntı yaptı

48
AB 'Türkiye'ye DEAŞ'a odaklanalım' dedi

AB 'Türkiye'ye DEAŞ'a odaklanalım' dedi

67
Doğu Guta'da ölü sayısı 74'e yükseldi

Doğu Guta'da ölü sayısı 74'e yükseldi

33
Abbas'tan BM'ye İsrail eleştirisi

Abbas'tan BM'ye İsrail eleştirisi

16
Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM