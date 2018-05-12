CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte kameralar karşısına geçti.

"CHP PİSLİKTİ, ÇÖPLÜKTÜ..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP pislikti, CHP çöplüktü, CHP hava kirliliğiydi, CHP susuzluktu" sözlerine yanıt niteliğinde ifadeler kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li olmayı tarif etti VİDEO

"CHP'Lİ OLMAK DEMEK..."

CHP'li olmanın çok zor olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'li olmak demek; kavgadan yana değil huzurdan yana olmak demektir. CHP'li olmak demek, kul hakkı yememek demektir. CHP'li olmak demek, doğaya saygılı olmak demektir. CHP'li olmak demek, inancı ne olursa olsun herkese saygı duymak demektir." ifadelerini kullandı.