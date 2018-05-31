Kemal Kılıçdaroğlu Çorum’da

Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağını söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu birliğin kurulmasıyla Türkiye'nin dolara boğulacağını, Çorumlu iş insanının Irak'a giderek iş yapacağını söyledi.

"TÜRKİYE DOLARA BOĞULACAK"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "İlk çözeceğimiz iş OBİT'i kuracağız. Türkiye, Irak, İran ve Suriye bir araya geleceğiz. Neden kavga ediyoruz. Orada da Kürtler var, burada da Kürtler var. Orada da Ezidiler var, burada da Ezidiler var. Egemen güçlerin oyununa geliyoruz. O nedenle biz OBİT dediğimiz Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Emin olun bu proje hayata geçtiğinde Türkiye dolara boğulacak. Çorumlu iş adamı gidecek Irak'ta iş yapacak."

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satır başları;

"DEVLETİN ÖNÜMÜZDEKİ 40 YILI BİLMESİ LAZIM"

“Türkiye’nin içeride ve dışarıda politikaları ne olacak? Dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri gelecek için planlama yapar. Hızla gelişen dünya içinde Türkiye hızla nasıl bir yere gelecek. Devlet Planlama Teşkilatı vardı, kapatıldı o. İnsani gelişme ve bilgi politikaları kurumu kurmak zorundayız. Devlet bakidir hükümet geçicidir. Devletin önümüzdeki 40 yıl nereye gideceklerini devlet bilmesi lazım. Devlet dediğimiz kurumun sürekli çıtasını yükseltmesi lazım. Yapacağımız işlerden birisi madem ki Türkiye’nin geleceğini planlamamız gerek ne yapmamız lazım?

"DEVLET GELECEĞİ PLANLAMAK ZORUNDADIR"

Bu ülkenin tasarruflarını betona yönlendirirseniz Türkiye bilişim çağını kaçırır. Üretime yönlendirirseniz ne yapacaksınız? Herkes her istediğini yapacak mı? Devlet geleceği planlamak zorundadır. Katma değeri yüksek ürün üretmezseniz Türkiye’nin gelecekte yeri yoktur. Cep telefonu gibi mesela. Katma Değeri Yüksek ürünü üretmek için üniversiteler bilgi üretecek. Bizim inancımızın gereği de budur. Ramazan ayındayız. Bilgi de bizim inancımızın bir gereği. Sevgili peygamberimizin ‘ilim Çin’de olsa bile gidiniz( sözü sadece günümüzün değil yüzyılların sözüdür. Hz. Ali ‘bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diyor. Bunları yapmak zorundayız.

"BİZ UFKU GENİŞ BİR PARTİYİZ"

Biz ufku geniş bir partiyiz. 21’nci yüzyıldan bakıp 22’inci yüzyılı görmek zorundayız. Aksi halde Türkiye kaybeder. Hangi OSB’ye gitsem söyledikleri cümle şu nitelikli ara eleman bulamıyoruz.

"ÜRETİCİLERE ÖZEL TEŞVİK LAZIM"

Eğitimi iyi şekillendirmezseniz toplumu geriye götürür. Katma Değeri yüksek ürünleri üreten üreticilere özel teşvik gelmesi lazım. İzleyeceğiniz teşvik politikasında vergi ve teşvikini ödeyen kişiye bir yıl süreli sıfır faizli para verirseniniz o kişi zamanında vergisini öder kredisini alır. Vergi ve sigorta primini alırsa devlet karlı çıkar. Ufku dar olan bir siyaset anlayşının bizi yönetmesi freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz.

"ANADOLU'NUN İÇİ BOŞALIYOR"

Kendisin yakan çiftçi işsiz, intihar eden sanayici var. Hiç rantiye sınıflarından kendisini yakan birini duydunuz mu? Ekonomiyi rantiyecilere teslim etmişseniz Türkiye’nin büyüme şansı yoktur. Konya’dan küçük Hollanda Türkiye’den fazla ürün ihraç ediyorsa oturup düşünmek lazım. Anadolu’nun içi boşalıyor. Buraya kaç yıldır söz verildi havalimanı yapılmadı bilmiyorum. Burası Anadolu’nun kalbidir. Dünyanın en eski ama halen çalışan barajı Çorum’dadır.

"ALMAN'I FRANSIZ'I BİLİYOR, BİZİM VATANDAŞIMIZ BİLMİYOR"

Alman’ı Fransız’ı biliyor buranın ne kadar değirli olduğunu turizm açısından ama burada yaşayan vatandaş bilmiyor. Şu baraj var ya şu baraj burada yüzyıllardır çalışıyor diyecekler ve dünyaya Çorum’u tanıtacaklar. Her şeyi İstanbul’a Ankara’ya yapalım. Peki buranın ne suçu var?

YOKSULLARA YARDIM ONLARI TEŞHİR EDİLEREK YAPILIYOR

4 milyon 210 bin kişiye ek istihdam yaratmak zorundayız. Üniversiteyi bitirmiş yıllarca işsiz olan bir gence siz neyi anlatacaksınız? Türkiye’de 17 milyon yoksul var. Yoksullara yardım bazen onları teşhir edilerek yapılıyor. Biz ne yapıyoruz kadının banka hesabına ayda 1000 lira yatırılacak. Kadın gidip ne istiyorsa alacak. Onu teşhir etmenin bir anlamı yoktur.

"ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA OLACAK"

1 milyon 644 bin emekli düşük maaş alıyor. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. İşveren üzerende de bir yükün olmamasına izin vermeyeceğiz.

Kaynak yok diyorlar. Son 15 yılda faiz lobisine 151 milyar 54 milyon dolar ödeniyor. İçeride 687 milyar 157 milyon lira. Tefecilere bu parayı kim ödüyor. Biz ödüyoruz. Teneffüs ettiğiniz hava hariç her şeye vergi verirsiniz.

"TÜRKİYE'DE EKSİK OLAN NAMUSLU SİYASET"

Türkiye'de eksik olan namuslu siyaset. Bakın ben onu, bunu suçlamak için söylemiyorum. Türkiye zengin bir ülke ama Türkiye yönetilmiyor. Faiz lobisi, tarım lobisi tarafından Türkiye yönetiliyor. Türkiye buğday ithal edebilir mi? Canlı hayvan, et ithal ediyoruz. Olacak şey değil.

"TÜRKİYE DOLARA BOĞULACAK"

İlk çözeceğimiz iş OBİT'i kuracağız. Türkiye, Irak, İran ve Suriye bir araya geleceğiz. Neden kavga ediyoruz. Orada da Kürtler var, burada da Kürtler var. Orada da Ezidiler var, burada da Ezidiler var. Egemen güçlerin oyununa geliyoruz. O nedenle biz OBİT dediğimiz Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Emin olun bu proje hayata geçtiğinde Türkiye dolara boğulacak. Çorumlu iş adamı gidecek Irak'ta iş yapacak."