CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Yerel seçimlere ilişkin konuşan CHP Lideri, yıllardır her seçimde büyük farkla kaybettiği İstanbul'u bu kez partisine kazandırmak istediğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un yönetimine talip VİDEO

"SİZDEN SADECE BİR ŞEY İSTİYORUM..."

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizden sadece bir şey istiyorum; İstanbul'u teslim edin, kentsel dönüşüm nasıl olur. Bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstereyim." şeklinde konuştu.