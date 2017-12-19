taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Kemal Kılıçdaroğlu ittifak için yeşil ışık yaktı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti ile ittifak kurulması konusundaki soruyu "Demokrasi için partiler bir araya gelebilir." şeklinde cevapladı.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 11:50..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu ittifak için yeşil ışık yaktı

d

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu NTV'de katıldığı canlı yayın ile merak edilen soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile birleşme konusundaki soruya şöyle yanıt verdi: "Bugün için herhangi bir ittifak söz konusu değil. Ama söylediğim gibi demokrasiden yana kim tavır alıyorsa biz onlara evet deriz. Siz demokrasiden yana tavır alıyorsunuz, biz size karşıyız demek biz otoriter rejimden yanayız demektir. Biz de demokrasiyi savunuyoruz. Kim demokrasiyi savunuyorsa başımızın üstünde yeri var.

"DEMOKRASİ İÇİN PARTİLER BİR ARAYA GELEBİLİRLER"

Elbette oturulacak, tartışılacak, konuşulacak. Her partinin ayrı programı var. Ekonomiye ayrı bakış açısı var. Sosyal hayata ayrı bakış açısı olabilir. Eğitime ayrı bakış açısı olabilir.  Ama hepimizin bir ortak faydasının olması lazım. Nedir? Demokrasi. İYİ Parti’de, MHP’de, DSP’de, diğer partilerde bir araya gelebilirler. Oturup konuşabilirler. Demokrasiyi savunabilirler."

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması VİDEO

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Kudüs çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında BM'ye seslendi: Kudüs'e sahip çıkın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibutili mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile Külliye'de bir araya geldi.
İçişleri Bakanlığı'ndan Battal İlgezdi açıklaması
İçişleri Bakanlığı "Başkan İlgezdi ile ilgili yeni soruşturmalar sürüyor." açıklamasında bulundu.
Hüseyin Çapkın tahliye edildi
FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasında Hüseyin Çapkın'ın tahliyesi ancak ev hapsine karar verildi. Hüseyin Avni Mutlu'nun ise tutukluğu devam edecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

419
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

209
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

237
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

66
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM