Kemal Kılıçdaroğlu ittifak için yeşil ışık yaktı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu NTV'de katıldığı canlı yayın ile merak edilen soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile birleşme konusundaki soruya şöyle yanıt verdi: "Bugün için herhangi bir ittifak söz konusu değil. Ama söylediğim gibi demokrasiden yana kim tavır alıyorsa biz onlara evet deriz. Siz demokrasiden yana tavır alıyorsunuz, biz size karşıyız demek biz otoriter rejimden yanayız demektir. Biz de demokrasiyi savunuyoruz. Kim demokrasiyi savunuyorsa başımızın üstünde yeri var.

"DEMOKRASİ İÇİN PARTİLER BİR ARAYA GELEBİLİRLER"

Elbette oturulacak, tartışılacak, konuşulacak. Her partinin ayrı programı var. Ekonomiye ayrı bakış açısı var. Sosyal hayata ayrı bakış açısı olabilir. Eğitime ayrı bakış açısı olabilir. Ama hepimizin bir ortak faydasının olması lazım. Nedir? Demokrasi. İYİ Parti’de, MHP’de, DSP’de, diğer partilerde bir araya gelebilirler. Oturup konuşabilirler. Demokrasiyi savunabilirler."

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması VİDEO