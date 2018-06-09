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Kemal Kılıçdaroğlu: Korkak değilim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini tanımadığını ifade eden CHP Lideri, yürekli bir insan olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 13:29..
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Kemal Kılıçdaroğlu: Korkak değilim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelmişti.

"ERDOĞAN BENİ TANIMIYOR"

CHP Lideri, görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kuzu kuzu Saray'a geldi" dediğini hatırlatarak, "Erdoğan beni tanımıyor" dedi.

"KORKAK DEĞİLİM"

"Ben yürekli bir insanım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Korkak değilim, Ben Türkiye için oraya gittim, Erdoğan için değil. Darbelere karşı olduğum için oraya gittim. Erdoğan için değil. Erdoğan kendisi için gittiğimi düşünüyorsa yanılıyor. Orada bana ikram edilen pastayı bile yemedim; haram diye." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Korkak değilim

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