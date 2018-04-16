Kemal Kılıçdaroğlu okumasını cumhuriyete bağladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balçova Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği tarafından Köy Enstitüleri’nin 78. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen “Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek” konulu sempozyuma katıldı.

"CUMHURİYET BİZE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GETİRDİ"

Anadolu’nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğduğunu, 7 kardeşten üniversiteye gidenin sadece kendisinin olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bana bu fırsatı sağlayan cumhuriyete ve onun kurucusuna yaşamım boyunca hep minnet duydum. Osmanlı’nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı, fırsat eşitliğini, eğitimi, aydınlanmayı getirdi.” diye konuştu.

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"EĞİTİMİN BİR SINIF ATLAMA OLDUĞUNU ANLATMAK ZORUNDAYIZ"

Yapılan sempozyumun son zamanlarda yapılan en önemli toplantılardan birisi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, eğitimin önemine şu sözlerle vurgu yaptı: “Bir ülkeyi güven içinde geleceğe taşımak istiyorsanız bütün düşüncelerin özgürce tartışılmasını, dünyayı okumayı, dengeleri kavramayı istiyorsanız bunun yolu eğitimden geçiyor. Bugün çocukların yüzde 65’i çalışma yaşına geldiklerinde günümüzde henüz alanı tanımlanmamış işlerde çalışacaklar. Bu eğitimdeki hızlı değişimi bize gösteriyor.Bilim ve teknolojinin hızlı değişimini gösteriyor.

Bu aynı zamanda yaşam boyu eğitimin zorunluluğunu gösteriyor. Mezun olduğunuzda yeni çalışma alanları çıkıyor ve siz onun eğitimini almamış oluyorsunuz. Bizler bunları bilmek zorundayız. Çocuklarımıza bu gerçekleri anlatarak onları eğitmek zorundayız. Eğitimin bir sınıf atlama olduğunu da onlara anlatmak zorundayız.”

"SUSTURULAN ÜNİVERSİTELERİ OLAN ÜLKELER BİLGİ ÜRETEMEZ"

Bilim ve teknolojide hızlı değişimin, kaynağını üniversitelerden aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Üniversiteler bilgi üretmiyorsa ülkenin gelecekteki şansı iyi değildir. Susturulan üniversiteleri olan ülkeler bilgi üretemezler. Farklı düşündüğü için kapı önüne konulan akademisyenler varsa o üniversiteler bilgi üretemezler. Bir ülkeyi geri bırakmak istiyorsanız eğimi sistemini bozacaksınız. Bugün karşımızdaki tablo da budur. Her vatandaşın bu gerçeği bilmesi lazım. Eğitim üzerinde bu kadar oynanmasının arkasındaki oyunları çok iyi bilmesi lazım.

"ÇOCUKLARI ALIP EĞİTECEĞİZ"

Üniversiteler bilgi üretecek, sanayici üretilen bilgiyi elle tutulur hale dönüştürecek. Teknoparkların, teknokentlerin, silikon vadilerinin kuruluş nedeni de budur. Yetenekli insanlara, bilim insanlarına, mühendislere; demokrasisi ve eğitimi gelişmiş ülkeler kapılarını sonuna kadar açıyor. 21. yüzyılın bu acı gerçeği ile bütün dünya karşı karşıya.

Katma değeri yüksek olan ürünleri de bu ülkeler üretmeye başlıyor. Hepimizin oturup düşünmesi gereken bir gerçek daha var; çocukları alıp eğiteceğiz. Onlara yetenek kazandıracağız. Eğitimi bir siyasi partiye militan yetiştirmek için programlarsanız, o ülkenin geleceğini ateşe atmış olursunuz.” diye konuştu.



