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Kemal Kılıçdaroğlu partideki muhalif ismin üstünü çizdi

CHP Lideri'ne karşı sert eleştirilerde bulunan İlhan Cihaner, liste dışı bırakıldı.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 07:36..
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CHP'de kazan kaynıyor...

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi parti içerisindeki muhalefetin gücünü sıfıra indirmek için titiz bir çalışma yaptı.

Milletvekili aday listelerinde kendisine muhalif isimlerin üzerini tek tek çizen Kılıçdaroğlu, eleştirilerin hedefi oldu.

BEKAROĞLU VAR CİHANER YOK

Saadet Partisi kökenli Mehmet Bekaroğlu'nun yeniden kontenjan adayı olduğu listelerde İlhan Cihaner aday gösterilmedi.

Cihaner'in listenin dışında kalması, ulusalcı tabanı rahatsız etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yayınlanan manifestoda imzası bulunan İlhan Cihaner, son olarak İyi Parti'ye gönderilen ikame vekiller nedeniyle liderini eleştirmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu partideki muhalif ismin üstünü çizdi

Kemal Kılıçdaroğlu partideki muhalif ismin üstünü çizdi

Kemal Kılıçdaroğlu partideki muhalif ismin üstünü çizdi

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