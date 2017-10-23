taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.661
USD
3,6965
EURO
4,3421
ALTIN
151,66
PETR
57,7100

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin AB üyeliğini istiyor

Portekiz Dışişleri Bakanı Silva'yı kabul eden CHP Lideri, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin kesilmemesini diledi.

23.10.2017 - 14:08
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin AB üyeliğini istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Portekiz Dışişleri Bakanı Silva ile parti genel merkezindeki makamında görüştü.

40 DAKİKALIK GÖRÜŞME

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın da hazır bulunduğu görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 40 dakika süren kabulün ardından Yılmaz ve Silva gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin AB üyeliğini istiyor

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Yılmaz, görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, "Türkiye-AB ilişkileri değerlendirildi. Ayrıca Türkiye'de ve bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı." dedi.

"ÜYELİĞİ DÜŞÜREBİLECEK BİR GELİŞMEYİ KABUL ETMEYİZ"

Portekiz'in Türkiye-AB sürecine destek vermesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: "Yakın zamanda Avrupa Konseyi'nde Türkiye ile ilgili bir karar alınması söz konusu. Onunla ilgili Türkiye'nin üyeliğini askıya alabilecek veya Türkiye'nin üyeliğini düşürebilecek bir gelişmeyi asla kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Kendilerinin de büyük bir memnuniyetle aynı noktada olduklarını gördük. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hem AB çerçevesindeki iş birliğine hem de ikili ilişkilere katkı sağlayacaktır."

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin AB üyeliğini istiyor

"DIŞ POLİTİKA DEVLET POLİTİKASIDIR"

Portekiz Dışişleri Bakanı Silva da görüşmeye ilişkin, "CHP Genel Başkanı ile bir görüşme yaptık. Bu görüşme, hem hükümetin hem de ana muhalefetin fikirlerini öğrenmek açısından AB ülkesi olarak bizim için çok önemli, çünkü dış politika, devlet politikasıdır. Siyasi entellektüeller tarafından ortaya konan fikir birliğinin nasıl oluşturulduğunu görmek oldukça önemli."

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı'nın Aliya'yı Anma Programı konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı, Melih Gökçek'le görüşecek
İstifa etmesi beklenen Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
ABD başkanlarının son hali
Teksas'ta düzenlenen etkinlikte bir araya gelen ABD'nin 5 eski başkanından ikisinin durumu kötüye gidiyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı istifa edecek
İstifası beklenen isimler arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, bugün açıklama yapacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

37
Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

48
Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

342
Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

176
G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

142
IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

95
İtalya'nın kuzeyindeki özerklik referandumu sona erdi

İtalya'nın kuzeyindeki özerklik referandumu sona erdi

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM