Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin AB üyeliğini istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Portekiz Dışişleri Bakanı Silva ile parti genel merkezindeki makamında görüştü.

40 DAKİKALIK GÖRÜŞME

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın da hazır bulunduğu görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 40 dakika süren kabulün ardından Yılmaz ve Silva gazetecilere açıklamalarda bulundu.





TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Yılmaz, görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, "Türkiye-AB ilişkileri değerlendirildi. Ayrıca Türkiye'de ve bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı." dedi.

"ÜYELİĞİ DÜŞÜREBİLECEK BİR GELİŞMEYİ KABUL ETMEYİZ"

Portekiz'in Türkiye-AB sürecine destek vermesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: "Yakın zamanda Avrupa Konseyi'nde Türkiye ile ilgili bir karar alınması söz konusu. Onunla ilgili Türkiye'nin üyeliğini askıya alabilecek veya Türkiye'nin üyeliğini düşürebilecek bir gelişmeyi asla kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Kendilerinin de büyük bir memnuniyetle aynı noktada olduklarını gördük. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hem AB çerçevesindeki iş birliğine hem de ikili ilişkilere katkı sağlayacaktır."





"DIŞ POLİTİKA DEVLET POLİTİKASIDIR"

Portekiz Dışişleri Bakanı Silva da görüşmeye ilişkin, "CHP Genel Başkanı ile bir görüşme yaptık. Bu görüşme, hem hükümetin hem de ana muhalefetin fikirlerini öğrenmek açısından AB ülkesi olarak bizim için çok önemli, çünkü dış politika, devlet politikasıdır. Siyasi entellektüeller tarafından ortaya konan fikir birliğinin nasıl oluşturulduğunu görmek oldukça önemli."