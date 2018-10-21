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Kemal Kılıçdaroğlu yaptıkları muhalefetten memnun

Londra temaslarında basın karşısına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de en etkin muhalefeti kendi partisinin yaptığını söyledi.

Haber Merkezi | 21.10.2018 - 06:19..
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Kemal Kılıçdaroğlu yaptıkları muhalefetten memnun

Kitlelere ulaşmakta zorluk çektiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yapılması gerekenleri yapıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, yaptıkları muhalefetin kendilerini tatmin ettiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu yaptıkları muhalefetten memnun

"EN ETKİLİ MUHALEFET BİZİZ"

"Partinizin şu an yapmış olduğu muhalefet sizi tatmin ediyor mu?" sorusuna  "Türkiye'de en etkin muhalefeti yapan biziz" sözleriyle cevap verdi.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Bu bize oy veren kitlelerin veya demokratları tatmin eder mi etmez mi, o kuşkusuz benim irademde olan bir şey değil. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Yapılması gereken, söylenmesi gereken her şeyi yapıyoruz ve söylüyoruz. Yaptığımız muhalefetin geniş kitlelere ulaşmadığını, ulaşmakta zorluk çektiğimizi de belirtmek isterim."

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