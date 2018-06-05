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Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30 bekliyoruz

Daha önce katıldığı programlarda CHP'nin seçimlerde yüzde 60-70 oranında oy alacağını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu şimdi cumhurbaşkanı seçiminde oy oranının yüzde 30 olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 21:41..
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Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30 bekliyoruz

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde liderler gerek meydanlarda gerekse televizyonlarda vaatleri ve oy oranları hakkında konuşuyor.

CHP'NİN BEKLENTİSİ YÜZDE 30

CNN Türk'te yayınlanan Ne Oluyor programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanlığı seçimi için sizin elinizde bir oran var mı?" sorusunu  "Yüzde 29-30-32 bandında bir sayı telaffuz ediliyor. Değişik anketlerde değişik şekillerde ifade ediliyor. Biz daha yüksek olmasını isteriz ki Muharrem Bey 2. turda cumhurbaşkanımız olsun." diyerek cevapladı.

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