Kemal Kılıçdaroğlu'nun Filistin tweet'i

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'nın onayıyla İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

İsrail'in insanlığa karşı suç işlediğini belirten CHP Lideri, Gazze'de yaşanan katliamı lanetleyerek, ABD ve İsrail yönetimlerini kınadı.

"ABD VE İSRAİL YÖNETİMLERİNİ KINIYORUM"

Kılıçdaroğlu, "ABD yönetiminin gözü önünde, İsrail yönetiminin Ortadoğu’da uyguladığı zulüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Gazze’de yaşanan katliamı lanetliyor; ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz!" ifadelerini kullandı.