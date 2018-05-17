Kemal Kılıçdaroğlu'nun liste mesaisi

CHP'de 30 Nisan'da başlayan ve parti genel merkezinde gerçekleşen başvurularda toplam sayı 2 bin 319 olarak açıklandı.

Başvurularının tamamlanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin Bingöl, bölge bölge aday adaylarıyla mülakatlar yaptı.

Bu genel başkan yardımcıları tarafından aday adaylarına ilişkin bilgi notları hazırlanarak Kılıçdaroğlu'na sunuldu.

TÜM PROGRAMLAR İPTAL

Zaman darlığı nedeniyle önseçim şartının uygulanmamasının "elini rahatlattığı" ifade edilen Kılıçdaroğlu, yoğun bir mesai ile baş başa kaldı.

Çalışmalarını Çevre Sokak'taki parti okulunda sürdüren Kılıçdaroğlu'nun, tüm programlarını iptal ederek sadece liste üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.

Zaman zaman mülakatları gerçekleştiren komisyon üyeleriyle de bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun pazar gününe kadar çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.

CHP Tüzüğü'ne göre milletvekili adaylarının PM'den onay alması gerekiyor. Bu nedenle CHP PM, 20 Mayıs Pazar günü toplantıya çağrıldı.

Kılıçdaroğlu, ilk olarak partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle saat 13.00'te bir araya gelerek listelere son şeklini verecek. MYK'de netleşen listeler 19.00'da toplanacak PM'ye sunulacak. CHP PM, il il oylama yaparak partinin 600 kişilik milletvekili listesini belirleyecek.

50 VEKİLE ÇİZİK

Listeleri hazırlarken CHP TBMM Grubu'nun çalışmalarını da gözeten Kılıçdaroğlu'nun, mevcut milletvekillerinden 50'ye yakınını aday göstermeyeceği ifade edildi.

SAADET KONTENJANI

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun listeleri hazırlarken 4 partinin oluşturduğu "Millet İttifakı"nın oy oranlarını gözettiği belirtilirken, listenin Saadet Partisi'nin grup kurabilmesi üzerine hesaplandığı dile getiriliyor.

Bu kapsamda 15 civarında milletvekili çıkaracağı tahmin edilen Saadet Partisi'nden 5-6 ismin CHP listelerinden aday gösterilmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU İZMİR, BAYKAL ANTALYA ADAYI

Kılıçdaroğlu'nun yine İzmir'den, halen tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ise Antalya birinci sıradan milletvekili adayı olması öngörülüyor.

İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli ile DİSK Genel Başkanlığından istifa eden Kani Beko İzmir'den aday adaylığı için başvuru yaptı.

Mevcut milletvekilleri Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Özcan Purçu ile Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlarından Turgay Bozoğlu da İzmir'den başvuru yapanlar arasında.

ABDÜLLATİF ŞENER SİVAS'TAN ADAY

CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in de aday gösterilmesi bekleniyor. Şener'in memleketi Sivas'tan aday olması öngörülüyor.

İKAME VEKİLLER LİSTEDE

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekilinin de yeniden aday gösterilmelerine kesin gözüyle bakılıyor.

Mevcut milletvekillerinden Tekin Bingöl, Haluk Koç, Levent Gök, Gülsün Bilgehan, Şenal Sarıhan, Bülent Kuşoğlu, Necati Yılmaz, Ali Haydar Hakverdi yeniden Ankara'dan aday adaylığı için başvurdu.

CHP'de, aralarında Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve Adana İl Başkanı Adnan Barut'un da bulunduğu 24 il başkanı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. Aday adaylığı için istifa edenler arasında Çorum, Yalova, Batman, Denizli, Eskişehir ve Hatay il başkanlarının da bulunduğu belirtildi.

ADAY TANITIMI 24 MAYIS'TA

Seçim bildirgesiyle ilgili çalışmalarında son aşamaya gelen CHP, belirlediği milletvekili adaylarının tanıtımını gelecek hafta yapacak.

Seçim bildirgesini 24 Mayıs Perşembe günü ATO Congresium'da yapacak ana muhalefet partisi, milletvekili adaylarını da kamuoyuna tanıtacak.

Tanıtım sonrası Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun milletvekili adaylarıyla basına kapalı bir toplantı yapması bekleniyor.

Açıklanan seçim takvimine göre siyasi partiler, milletvekili aday listelerini 21 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna iletmesi gerekiyor.