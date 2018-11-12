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Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerdeki hedefi muhafazakarlar

CHP'nin din karşıtı olarak tanımlandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, partisinin dine en büyük saygısı olan parti olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 07:33..
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerdeki hedefi muhafazakarlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler öncesi yine söylemlerini değiştirmeye başladı.

"DİNE EN BÜYÜK SAYGISI OLAN PARTİ..."

Muhafazakarların oylarını partisine çekebilmek için dikkatli konuşmalar yapan CHP Lideri, "Dine en büyük saygısı olan parti biziz" dedi.

"DİN KARŞITI DEDİLER..."

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yıllar yılı CHP'yi din karşıtı olarak tanımladılar. Oysa dine en büyük saygısı olan parti biziz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak biz ne kendimizin ne de herhangi bir vatandaşımızın inancını siyasete malzeme etmeyiz. Allah ile kul arasında manevi bağ, insanın kendi zenginliğidir." dedi.

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