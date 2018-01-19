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Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıyıl tatili mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesiyle ilgili yayınladığı mesajında "Çarpık eğitim sisteminde öğrenmeye çalışan öğrencilere" seslendi.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 11:19..
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıyıl tatili mesajı

Milyonlarca öğrencinin beklediği gün olan 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili bugün başlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerin iyi bir tatil geçirmelerini dilerken "Çarpık eğitim sistemi" vurgusu yaptı.

"BU ÇARPIK EĞİTİM SİSTEMİNDE..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu çarpık eğitim sisteminde öğrenmeye, ülkesine faydalı bir birey olmaya çabalayan tüm evlatlarımıza, bol bol dinlenebilecekleri, kendilerine vakit ayırabilecekleri bir yarıyıl tatili diliyorum." yazdı.

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