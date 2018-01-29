1 Konut alımında düşük faizi içeren yeni yasa ilan edilecek Konut alımı için geliştirilecek yeni uygulamanın önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

2 Türk askerinden Afrin'deki sivillere şefkat eli Mehmetçik Afrin'de ateş olup YPG'nin üzerine yağarken bir yandan sivillere sahip çıkmayı da ihmal etmiyor.

3 2017'de evini satanlar ne kadar vergi ödeyecek Gelir Vergisi Tasarısı yenilenip yürürlüğe girdiğinde satışın gerçekleştiği seneye göre vergi yüzdesi belirlenecek.

4 6 önemli tablo ve ardındaki hikayeler Ressamlar yaptıkları tablolarla sanatın en önemli parçalarını oluşturdular. Peki bu resimler nasıl yapıldı? İşte hikayeleri...

5 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı yorumu Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'de devam eden operasyonla ilgili, Beşar Esad'la ilişki kurmanın zorunlu olduğunu söyledi.

6 Ölüme terk edilen Afrinli kadını Türk askeri kurtardı Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK unsurlarından arındırılan bir köyde terör örgütlerince ölüme terk edilmiş engelli kadını kurtararak Türkiye'ye getirdi.