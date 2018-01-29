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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı yorumu

Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'de devam eden operasyonla ilgili, Beşar Esad'la ilişki kurmanın zorunlu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 12:53..
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı yorumu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı yorumu

Ankara'da gazetecilere açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili Esad'la iletişim çağrısı yaptı.

CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"İLİŞKİ KURMAK ZORUNDAYIZ"

-"Harekatı seçim konu olarak kullanmak doğru değil.

-Suriye merkezi yönetimiyle ilişki kurmak zorundayız.

-İran, Rusya ve ABD ile görüşülmeli.

-Afrin Harekatı Türkiye'nin mücadelesidir.

-Menbiç'te, Afrin'deki sürece benzer yol izlenmeli.

-Burseya'ya bayrak dikilmesi işgal değildir.

"ORDU, ÖSO'NUN ARKASINDA OLMAMALI"

-Ordu, Özgür Suriye Ordusu'nun arkasında olmamalı. Ordumuzun başarısı ÖSO'ya devredilemez.

Suriye'ye gidip gitmeme konusunu değerlendiriyoruz."

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