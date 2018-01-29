Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı yorumu

Ankara'da gazetecilere açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili Esad'la iletişim çağrısı yaptı.
CHP lideri şu ifadeleri kullandı:
"İLİŞKİ KURMAK ZORUNDAYIZ"
-"Harekatı seçim konu olarak kullanmak doğru değil.
-Suriye merkezi yönetimiyle ilişki kurmak zorundayız.
-İran, Rusya ve ABD ile görüşülmeli.
-Afrin Harekatı Türkiye'nin mücadelesidir.
-Menbiç'te, Afrin'deki sürece benzer yol izlenmeli.
-Burseya'ya bayrak dikilmesi işgal değildir.
"ORDU, ÖSO'NUN ARKASINDA OLMAMALI"
-Ordu, Özgür Suriye Ordusu'nun arkasında olmamalı. Ordumuzun başarısı ÖSO'ya devredilemez.
Suriye'ye gidip gitmeme konusunu değerlendiriyoruz."