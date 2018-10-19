Kemalettin Tuğcu anıldı

İstanbul Çengelköy Mezarlığı'ndaki anma programına, Kemalettin Tuğcu'nun ailesinin yanı sıra dostları, okurları ve sevenleri de katıldı.

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, Tuğcu'yu sisli bir havada defnettiklerini ve her yıl kabri başında andıklarını söyledi.

ÇOCUKLARA OKUMAYI SEVDİREN YAZAR

Uzun süredir bir armağan kitap yayınlama arzusunda olduklarını belirten Ruhi Şirin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederiz. 'Kemalettin Tuğcu - Çocuklara Okumayı Sevdiren Yazar' adıyla Anma ve Armağan Kitapları Dizisi'nde bu yıl böyle bir kitap yayımladılar. Çok uzun bir yolculuk gerçekleşti bu kitap için ama vefa, ödevleri yormaz, bunu bilen bilir" dedi.