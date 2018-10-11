Kemoterapi verildi ama soğuk algınlığı çıktı

Bir kamu kuruluşunda işçi olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası Yılmaz Kızıloğlu, Şubat 2015'te halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Burada 20 gün İntaniye Servisi'nde tedavi gördü. Taburcu olduktan 10 gün sonra tekrar aynı şikayetlerden hastaneye gitti. Tekrar hastaneye yatışı yapılan Kızıloğlu'nun koltuk altı ve boyun bölgesinde değişik büyüklükte şişlikler oluştu.

2 GÜN SONRA KEMOTERAPİ VERİLDİ

Birçok doktorun muayene ettiği Kızıloğlu'nun boyun bölgesindeki şişlikten örnek alınarak patolojiye gönderildi. 'Lenf bezi kanseri' teşhisi konulan Kızıloğlu'na, hastaneye çağrılarak pet filmi çekildi ve 2 gün sonra kemoterapi verilmeye başlandı.

ANKARA'DA GRİP OLDUĞU ANLAŞILDI

Toplam 4 kür alan Kızıloğlu'nun kardeşi patolojik örnekleri alarak Ankara Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ankara'da yapılan tahlil sonucunda ise hastaya yanlış teşhis konulduğu ortaya çıktı.

SAĞLAM RAPORUNA SEVİNEMEDİ

Yanlış tedavi yüzünden vücudunun zarar gördüğünü belirten Kızıloğlu, sağlam raporuna sevinemediğini söyledi. Kızıloğlu, sağlıklı olmasına rağmen kendisine kanser teşhisi koyan Doktoru B.G. ve hastane hakkında 20 Kasım 2015 tarihinde Erzurum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, olayda kusur tespitinin ve soruşturma izninin verilmesi için dosyaya görevsizlik kararı vererek Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderdi. Rektörlük, aradan geçen 3 yıla rağmen ön soruşturmasını tamamlamayıp Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışanları ile ilgili savcılığa bilgi vermedi.

İLGİLİLERE CEZA VERİLMEDİ

Bunun üzerine Yılmaz Kızıloğlu ve avukatı, soruşturmanın akıbetini öğrenmek için 29 Ağustos 2018'de Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne dilekçe ile başvurdu. 5 Eylül'de cevap dilekçesi yazan üniversite, "İlgiler hakkında ceza soruşturması açılmasının gerekli olmadığı sonucuna varılmıştır" dedi.

Yılmaz Kızıloğlu ve avukatı, Rektörlüğün soruşturma izni vermemesi üzerine Danıştay'a başvurdu.

DANIŞTAY'IN CEVABINI BEKLİYOR

Hayatının zindana döndüğünü ifade eden Kızıloğlu şunları söyledi:

"Hayatım zindana döndü. Kanser teşhisi koyup, kemoterapi vermeye başladılar. Dört kez kemoterapi aldım. Bu sırada Ankara'da raporu alan ağabeyim müjdeyi bana verdi. Fakat aldığım kemoterapi nedeniyle fiziksel zayıflık ve güç kaybına uğradım. Saçlarım döküldü, aynaya bakmak istemiyordum. Çocuklarım yüzüme ağlayan gözlerle bakıyordu. Uyurken yanıma gelerek nefes alıp almadığımı kontrol ediyorlardı. Ailece perişan olduk. Bana göre sağlık skandalına imza atan sorumluların başka canları yakmaması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Ancak üniversite doktorların yargılanmasına izin vermedi. Danıştay'a müracaat ettik. Şimdi oradan cevap gelmesini bekliyoruz. Belki benim gibi kanser olmayan birçok kişi kemoterapi alıyordur."





