Kenan Doğulu'dan erkeklere 'etek giyin' tavsiyesi

Popçu Kenan Doğulu, YouTube kanalında yeni yıla özel bir video yayınladı. Videosunda söylediği sözlere yorum yağdı.

"KOSTÜM ŞART"

Doğulu, "Yılbaşını evde geçireceklere kıyafet önerisinde bulunur musun?" sorusuna, "Hiç giymedikleri değişik şeyler gisinler. Mesela 'hayatta etek giymem' diyen bir adam etek giysin. Kostüm şart bence." şeklinde yanıt verdi.

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"5 YILBAŞI ÖNCE BEREN SAAT İLE TANIŞTIM"

Yakışıklı popçu "Geçen yılbaşından bu yana hayatınızda neler değişti?" sorusuna ise "Geçen yılbaşından bu yana değil ama beş yılbaşı önce Beren Saat ile tanıştım, o hayatımın en önemli sürprizlerinden biriydi. Geçen seneyle pek aram yok, tatsız buldum." yanıtını verdi.