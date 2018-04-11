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Kenan Doğulu'dan kapora açıklaması

Kenan Doğulu Mina Başaran'ın düğünü için aldığı kapora hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 06:31..
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Kenan Doğulu'dan kapora açıklaması

Başaran Holding'e ait özel jet 11 Mart'ta İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 kişilik mürettabat hayatını kaybetti. Uçak düşmese Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti.

"KAPORAYI VERDİK"

İddiaya göre; Kenan Doğulu düğün için aldığı kaporayı geri vermedi. Çıkan haberlerin ardından Doğulu'nun menajeri Fikret Özonur, açıklama yaptı: "Aldığımız kapora ücretini iade ettik. Düğünle ilgili yazılan-çizilen rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Başaran ailesi çok sevdiğimiz bir aile. Yaşananlar bizi çok üzmüştür. Çok sembolik bir kapora almıştık. Olay yaşandıktan sonra kaporayı iade ettik."

Kenan Doğulu'dan kapora açıklaması

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