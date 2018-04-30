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Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çifti mavi tura çıkıyor

Kenan İmirzalıoğlu'nun, eşi Sinem Kobal ile çıkacağı bu tatilde moral depolamak istediği öğrenildi.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 12:37..
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Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun, başrollerini Büşra Develi, Çetin Tekindor ve Ertan Saban’la paylaştığı ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’, altıncı bölümüyle final yapıyor.

Yüksek bütçeli proje, yarın akşam son kez ekrana gelecek. Üzgün olduğu iddia edilen İmirzalıoğlu, soluğu eşi Sinem Kobal’la Marmaris’te aldı.

KARI KOCA MORALLER SIFIR

Meslektaşları Olgun Şimşek ve ailesiyle şu sıralar Bozburun’da vakit geçiren oyuncular, daha sonra uzun bir tatil yapacak. Denize olan düşkünlüğüyle bilinen İmirzalıoğlu, eşiyle mavi tura çıkmaya hazırlanıyor. Aktörün kafasını dinlemek ve moral depolamak için denizde vakit geçirmek istediği konuşuluyor. Kobal’ın en son rol aldığı ‘Yüz Yüze’ dizisi de reyting kurbanı olmuş ve ikinci bölümde yayından kaldırılmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çifti mavi tura çıkıyor

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