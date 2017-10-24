Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ın geçmişini sildiriyor

Cingöz Recai filmi ile sinemada yüzü gülen Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracağı dizinin çekimlerine devam ediyor. Ancak geçen günlerde eşi Sinem Kobal ile Arda Turan'ın adının geçtiği haber, Kenan İmirzalıoğlu'nun keyfini kaçırdı. İmirzalıoğlu, eski aşkla ilgili tüm haber ve yorumları internetten sildiriyor.

TALİMATI VERDİ

Güzel oyuncunun çıkan haberlerin ardından isyan etmesiyle birlikte Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ın geçmişine sünger çekmek için devreye girdi.

Güzel oyuncu Sinem Kobal-Foro Galeri

GEÇMİŞ SİLİNİYOR

Oyuncunun, Sinem Kobal ile Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ın nişanlı oldukları dönemde çıkan haberler ve çekilen fotoğraflarının internet ortamından silinmesi için avukatına talimat verdiği öğrenildi.

BEDELİ 30 BİN TL

Bu arada internet ortamından haberleri sildirmenin bedeli ise yaklaşık 30 bin TL civarında.