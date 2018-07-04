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Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu TBMM'ye Lamborghini ile gelerek kayıt yaptırdı.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 13:12..
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Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

24 Haziran'da gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Milletvekilleri yemin ettikten sonra göreve başlamaya hazırlanıyor. Kayıt yaptıranlardan biri de AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'ydu.

Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

LAMBORGHİNİ İLE GELDİ KAYDINI YAPTIRDI

Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini Aventador S marka aracıyla geldi ve milletvekilliği kaydını yaptırdı. Kenan Sofuoğlu Sakarya’da düzenlenen partisi toplantısına Lamborghini marka otomobiliyle gelmişti.

Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

"MOTORLA YOĞUN ZAMANLARDA GELMEK İSTİYORUM"

Kaydın ardından açıklama yapan Sofuoğlu "Motorla daha yoğun zamanlarda gelmek istiyorum. Siyaset eğitimi almadım ama en büyük hedefim sporda iz bırakacak adımlar atabilmek. Hedef kitlem gençler ve sporcular olacak."dedi.

Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

"HIZI SEVEN BİRİYİM"

‘Yeni dönemde nasıl bir Sofuoğlu göreceğiz?’ sorusuna ise "Hızı seven birisiyim. Siyasette kariyer için değil sporda fayda için buradayım. Spor yönetmeliğimizde eksikliği kariyerim boyunca yaşadım. Spor sadece futbol değil. Yönetmelikte değişiklik için elinden geleni yapacağım." cevabını verdi.

Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

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