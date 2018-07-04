Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

24 Haziran'da gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Milletvekilleri yemin ettikten sonra göreve başlamaya hazırlanıyor. Kayıt yaptıranlardan biri de AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'ydu.

LAMBORGHİNİ İLE GELDİ KAYDINI YAPTIRDI

Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini Aventador S marka aracıyla geldi ve milletvekilliği kaydını yaptırdı. Kenan Sofuoğlu Sakarya’da düzenlenen partisi toplantısına Lamborghini marka otomobiliyle gelmişti.

"MOTORLA YOĞUN ZAMANLARDA GELMEK İSTİYORUM"

Kaydın ardından açıklama yapan Sofuoğlu "Motorla daha yoğun zamanlarda gelmek istiyorum. Siyaset eğitimi almadım ama en büyük hedefim sporda iz bırakacak adımlar atabilmek. Hedef kitlem gençler ve sporcular olacak."dedi.

"HIZI SEVEN BİRİYİM"

‘Yeni dönemde nasıl bir Sofuoğlu göreceğiz?’ sorusuna ise "Hızı seven birisiyim. Siyasette kariyer için değil sporda fayda için buradayım. Spor yönetmeliğimizde eksikliği kariyerim boyunca yaşadım. Spor sadece futbol değil. Yönetmelikte değişiklik için elinden geleni yapacağım." cevabını verdi.