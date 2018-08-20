taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.15935
Euro
7.04535
Altın
1186.765
Borsa
90185.99

Kendi zihninde özgür olma çabası: Falconer Hapishanesi

Çağımızın en önemli romanlarından biri olarak kabul gören bu kitap, aynı zamanda Amerikan ruhunun da bir derin incelemesi…

Özel İçerik | 20.08.2018 - 15:17..
  1. Haberler
  2. Kitap

Falconener Hapishanesi

Yazarın birçokları tarafından başyapıtı sayılan ve hakkında en çok konuşulan eserlerinden biri Falconer Hapishanesi. İnsanlığın durumu üzerine büyüleyici bir kıssa niteliğinde…

Falconer Hapishanesi - John Cheever

FALCONER HAPİSHANESİ

Bu kitapta, Cheever, edebiyatında önemli bir yer tutan banliyöden uzaklaşmıştır. Hikayesi bir hapishanede geçse de o, bir hapishane romanından çok daha fazlasını yazar.

Profesör Ezekiel Farragut, bir uyuşturucu bağımlısıdır ve kardeş katlinden 10 yıl hapse mahkum edilir. Kuşkusuz Farragut’un en zor günleridir. Karısının azap veren ziyaretleri, hafızasına binmiş yılların yükü ve hapishane yaşamının çekilmezliği arasında Farragut, kefaretini ödeme çabasındadır.

Bu kitapta, Farragut’un hikayesinde yazarın kendi korkularıyla yüzleşmesine tanıklık edecek, insanın kendi zihninde özgür olma çabasını göreceksiniz…

Falconer Hapishanesi - John Cheever

Falconer Hapishanesi

John Cheever

Çev.: Ayça Sabuncuoğlu

Can Yay.

S.:  192

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

173
Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

312
Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

102
Abdullah Gül'e 'Hain' diyen vekile Ömer Çelik'ten tepki

Abdullah Gül'e 'Hain' diyen vekile Ömer Çelik'ten tepki

242
G.Saray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

G.Saray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

56
Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

31
Trump Afganistan'daki savaşa Blackwater'ı gönderecek

Trump Afganistan'daki savaşa Blackwater'ı gönderecek

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM