Kendi zihninde özgür olma çabası: Falconer Hapishanesi

Yazarın birçokları tarafından başyapıtı sayılan ve hakkında en çok konuşulan eserlerinden biri Falconer Hapishanesi. İnsanlığın durumu üzerine büyüleyici bir kıssa niteliğinde…

FALCONER HAPİSHANESİ

Bu kitapta, Cheever, edebiyatında önemli bir yer tutan banliyöden uzaklaşmıştır. Hikayesi bir hapishanede geçse de o, bir hapishane romanından çok daha fazlasını yazar.

Profesör Ezekiel Farragut, bir uyuşturucu bağımlısıdır ve kardeş katlinden 10 yıl hapse mahkum edilir. Kuşkusuz Farragut’un en zor günleridir. Karısının azap veren ziyaretleri, hafızasına binmiş yılların yükü ve hapishane yaşamının çekilmezliği arasında Farragut, kefaretini ödeme çabasındadır.

Bu kitapta, Farragut’un hikayesinde yazarın kendi korkularıyla yüzleşmesine tanıklık edecek, insanın kendi zihninde özgür olma çabasını göreceksiniz…

Falconer Hapishanesi

John Cheever

Çev.: Ayça Sabuncuoğlu

Can Yay.

S.: 192

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Damla Karakuş

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