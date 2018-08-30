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Kendilerini polis diye tanıtıp dolandırdılar

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs, bir kişiden aldıkları para ve altınlarla kaçmaya çalıştı.

İHA | 30.08.2018 - 11:14..
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Gönen ilçe merkezinde ikamet eden Seyfettin Akgün'e kendilerini polis olarak tanıtan S.T. ve Ö.B. adlı iki şahıs Akgün'ün kimlik bilgilerinin ele geçtiğini ve terör örgütü tarafından kullanıldığını, bankada bulunan paralarının ele geçirilmesinin an meselesi olduğunu ve bankada bulunan nakit paranın altına çevrilerek kendilerine verilmesini istedi.

13 ÇEYREK ALTIN VE PARA TESLİM ETTİ

Seyfettin Akgün ise altına çevirdiği paraları yanına alarak Gönen - Manyas Karayolu Kalfaköy Mahallesi civarında buluştuğu şahıslara verdi. 13 tane çeyrek altın ve 750 TL parayı şahıslara teslim etmesinin ardından dolandırıldığını fark eden Akgün durumu jandarmaya bildirdi.

Kendilerini polis diye tanıtıp dolandırdılar

KİRALIK ARAÇLA KAÇTILAR

Jandarma iki şüpheli şahsın 10 KB 665 plakalı kiralık araçla kaçtığını tespit etti. Aracı kiralayan firma ile irtibata geçen jandarma ekipleri, firma ile koordineli bir şekilde aracı uydu sinyallerinden takibe aldı. Yapılan takip sonucu aracın İvrindi ilçesinden geçtiği tespit edildi. Havran İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yapılan koordineli çalışma sonrası araç yakalandı.

Aracı arayan jandarma ekipleri dolandırılan altın ve paraları ele geçiremedi.

Kendilerini polis diye tanıtıp dolandırdılar

TUTUKLANDILAR

Şahısların kimlik tespitinde S.T. isimli şahsın göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı tespit edilirken, olayın şüphelileri S.T. ve Ö.B. gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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