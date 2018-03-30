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Kendine doğru gelen kangalı tüfekle öldürdü

Bursa'da bir çiftlikte bekçilik yapan Yaşar Ş. yakınındaki akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik'e ait kangal köpeği kendine doğru gelince av tüfeğiyle öldürdü.

DHA | 30.03.2018 - 20:21..
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Gemlik ilçesi Yalova Yolu Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonu ile yakındaki çiftlik arasındaki bölgede Gemlik Çiftçi Hakları Koruma Başkanlığı'nda bekçilik yapan Yaşar Ş., başkanliğa ait çiftliğin çevresinde dolaşırken, yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik'e ait 'Manço' isimli Kangal köpeğin yanına geldiğini gördü. Korkan Yaşar Ş., av tüfeği ile köpeği vurdu. Yaralanan köpek, olay yerinde öldü.

"AMACIM KORKUTMAKTI"

Köpeği ölen Ali Çelik, Yaşar Ş.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Yaşar Ş., verdiği ifadede, ''Mesai saati içindeydim, çiftliğin çevresinde dolaşıyordum. Köpek yanıma geldi. Bende akaryakıt istasyonunda çalışanları köpeği almaları konusunda uyardım. Yoluma devam ettim, köpek yeniden geldi. Bana doğru ön ayaklarını havaya kaldırdığını görünce ateş ettim. Amacım korkutmaktı'' dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kendine doğru gelen kangalı tüfekle öldürdü

Kendine doğru gelen kangalı tüfekle öldürdü

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