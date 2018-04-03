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Kendini yakmak isteyen genci polis etkisiz hale getirdi

Bolu'da ekonomik sıkıntıları olduğu iddiasıyla otomobilini ve kendisini benzinle yakacağını söyleyen Tarık D., elindeki çakmağı yakamadan etkisiz hale getirildi.

İHA | 03.04.2018 - 03:02..
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Ekonomik sıkıntıları ve uzun süredir bunalımda olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Tarık D. isimli vatandaş, alkol aldıktan sonra otomobiliyle Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak’a geldi. Aracını park eden Tarık D., daha sonra yanında getirdiği içi benzin dolu su şişesini çıkararak kendisini ve aracını yakacağını söyledi.

Kendini yakmak isteyen genci polis etkisiz hale getirdi

10 POLİS BİR ANDA ÜZERİNE ATLADI

Elinde çakmak olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre Tarık D.’yi ikna etmeye çalıştı. Otomobilin çevresindeki polis ekipleri 31 yaşındaki genç ile konuştukları sırada yaklaşık 10 kişilik polis ekibi, Tarık D.’nin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.

Kendini yakmak isteyen genci polis etkisiz hale getirdi

Polis ekiplerine direnen Tarık D., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İtfaiye ekipleri ise, benzin dökülen otomobil ve çevresinde yıkama çalışması yaptı.

Kendini yakmak isteyen genci polis etkisiz hale getirdi

Kendini yakmak isteyen genci polis etkisiz hale getirdi

Kendini yakmak isteyen genci polis etkisiz hale getirdi

Kendini yakmak isteyen genci polis etkisiz hale getirdi

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