Kendisine çarpan sürücüye kızıp 4 aracı kundakladı

Azerbaycan ziyaretinin ardından yurda dönüş yapan Başkan Erdoğan, dönüş yolunda aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de olduğu basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Ağrılı siyasetçi Savcı Sayan'ın Kürtler üzerine yaptığı analiz, ırkçılık suçlamalarını da beraberinde getirdi.

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Rusya: Dolara alternatif aranıyor

Türkiye'nin başlattığı ayaklanma dünyanın gözünü açtı. Dolar yerine kendi paralarıyla ticaret yapmak için çalışma başlatan ülkeler çoğaldı. Rusya, doların yerine alternatiflerin arandığı itiraf etti.