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Kendisine çarpan sürücüye kızıp 4 aracı kundakladı

Bursa'da, psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen Adem B., kendisine çarpıp kaçan aracın sürücüsüne sinirlenerek, bir ayda 4 aracı kundakladığını itiraf etti.

DHA | 17.09.2018 - 12:30..
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Son bir ay içerisinde merkez Nilüfer ilçesinde 4 araç kundaklandı. Kundaklama olaylarını araştıran Gasp Büro Amirliği ekipleri, 50 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.

Kendisine çarpan sürücüye kızıp 4 aracı kundakladı

PSİKOLOJİK SORUNLARININ OLDUĞU ÖĞRENİLDi

Ekipler, araçları kundaklayan kişinin Adem B. (21) olduğunu belirleyerek harekete geçti. Adem B., Nilüfer ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde gezerken Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Sabıka kaydı bulunan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Adem B., emniyetteki sorgusunda suçunu kabul ederek, daha önce kendisine çarpıp kaçan aracın sürücüsüne sinirlenerek 4 aracı kundakladığını söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Adem B., adliyeye sevk edildi.

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