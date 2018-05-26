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Kendisine karşılık veren oğlunu evire çevire dövdü

Kilis’te, yaşlı bir adam tartıştığı oğlunun elinin suratına değmesini, oğluna ağır ödetti.

İHA | 26.05.2018 - 14:53..
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Kilis'in Hakverdi Mahallesi Ihlamur Sokak üzerinde, bilinmeyen bir nedenle baba ile oğlu arasında tartışma yaşandı.

SOKAK ORTASINDA OĞLUNA DAYAK ATTI

Tartışma esnasında babasının tutuğu elini çekmek isteyen gencin eli babasının suratına gelmesi sunucu yaşlı adamın burnundan kan geldi. Bunun üzerine sinirlenen yaşlı adam, vatandaşların gözü önünün de oğlunu evire çevire dövdü.

Yaşlı adam oğlunu evire çevire dövdü VİDEO

ÖZÜR BİLE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Oğlunun özür dilemesine rağmen yaşlı adam, sinirlerine hakim olamayarak genci dövmeye devam etti. Mahalle sakinleri müdahale ederek, yaşlı adam ile oğlunun daha fazla kavga etmesine izin vermedi.

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