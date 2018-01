Kendrick Lamar da Grammy’de sahne alacak

SZA, Cardi B, Kesha ve Lady Gaga’nın isimlerinin önceden açıklanmasının ardından, Elton John, Sam Smith ve U2 ile aynı sahneyi paylaşacak olan Kendrick Lamar, 2016 yılında “To Pimp A Butterfly” albümü ile “En İyi RAP Albümü” kategorisinde Grammy Ödülü aldı. Lamar bu sene de Grammy Ödülleri’nde “En iyi RAP Albümü” kategorisinde “DAMN.” albümüyle aday gösterildi.

"TO PIMP A BUTTERFLY" DÖNÜŞÜ OLDU

2014 yılında düzenlenmiş 56’ıncı Grammy Ödülleri’nde 7 dalda aday gösterilmesine rağmen hiç bir ödüle layık görülemedi. 2015 yılında çıkardığı “To Pimp a Butterfly” albümündeki “i” şarkısıyla ilgileri üzerine çeken Lamar, 2016 yılında hem “i” şarkısıyla Grammy’de sahne alıp hem de aynı sene “En İyi Rap Albümü” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

BU SENE 7 DALDA ADAY

Bu sene Grammy’de Lamar’ın “DAMN” albümü “En İyi Rap Albümü” ve “Yılın Albümü” kategorilerinde aday gösterildi. Aynı albümden “HUMBLE.” şarkısı “Yılın Kaydı”, “En İyi Rap Performansı”, "En İyi Rap Şarkısı” ve “En İyi Klip” kategorilerinde, Rihanna’yla düet yaptığı “LOYALTY.” şarkısı ise "En İyi Rap İşbirliği Performansı" kategorisinde aday oldu.

60’INCI GRAMMY ADAYLARI GENEL SIRALAMA

Yılın Albümü

“Awaken, My Love!” - Childish Gambino

“4:44” - Jay-Z

“DAMN.” - Kendrick Lamar

“Melodrama” - Lorde

“24K Magic” - Bruno Mars

Yılın Kaydı

“Redbone” - Childish Gambino

“Despacito” - Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber

“The Story of O.J.” - Jay-Z

“HUMBLE.” - Kendrick Lamar

“24K Magic” - Bruno Mars

Yılın Şarkısı

“Despacito” - Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber

“4:44” - Jay-Z

“Issues” - Julia Michaels

“1-800-273-8255” - Logic feat. Alessia Cara & Khalid

“That’s What I Like” - Bruno Mars

En İyi Yeni Sanatçı

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

POP

En İyi Pop Solo Performansı

“Love So Soft” - Kelly Clarkson

“Praying” - Kesha

“Million Reasons” - Lady Gaga

“What About Us” -Pink

“Shape Of You” - Ed Sheeran

En İyi Pop İş birliği/Grup Performansı

“Something Just Like This” - The Chainsmokers & Coldplay

“Despacito” - Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber

“Thunder” - Imagine Dragons

“Feel It Still” - Portugal. The Man

“Stay” - Zedd feat. Alessia Cara

En İyi Pop Vokal Albümü

“Kaleidoscope EP” - Coldplay

“Lust for Life” - Lana Del Rey

“Evolve” - Imagine Dragons

“Rainbow” -Kesha

“Joanne” - Lady Gaga

“÷” - Ed Sheeran

ELEKTRONİK/DANS

En İyi Dans/Elektronik Albüm

“Migration” - Bonobo

“3-D the Catalogue” - Kraftwerk

“Mura Masa” - Mura Masa

“A Moment Apart” - Odesza

“What Now” - Sylvan Esso

ROCK

En İyi Rock Performans

“You Want It Darker” - Leonard Cohen

“The Promise” - Chris Cornell

“Run” - Foo Fighters

“No Good” - Kaleo

“Go to War” - Nothing More

ALTERNATİF

En İyi Alternatif Müzik Albümü

“Everything Now” - Arcade Fire

“Humanz” - Gorillaz

“American Dream” - LCD Soundsystem

“Pure Comedy” - Father John Misty

“Sleep Well Beast” - The National

RAP

En İyi Rap Performans

“Bounce Back” - Big Sean

“Bodak Yellow” - Cardi B

“4:44” - Jay-Z

“HUMBLE.” - Kendrick Lamar

“Bad and Boujee” - Migos ft. Lil Uzi Vert

En İyi Rap İşbirliği Performansı

“PRBLMS” - 6LACK

“Crew” - Goldlink ft. Brent Faiyaz & Shy Glizzy

“Family Feud” - Jay-Z ft. Beyoncé

“LOYALTY.” - Kendrick Lamar ft. Rihanna

“Love Galore” - SZA ft. Travis Scott

En İyi Rap Şarkısı

“Bodak Yellow” - Cardi B

“Chase Me” - Danger Mouse ft. Run The Jewels & Big Boi

“HUMBLE.” - Kendrick Lamar

“Sassy” - Rapsody

“The Story Of O.J.” - Jay-Z

En İyi Rap Albümü

“4:44” - Jay-Z

“DAMN.” - Kendrick Lamar

“Culture” - Migos

“Laila’s Wisdom” - Rapsody

“Flower Boy” - Tyler, The Creator