taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.968
USD
4,1046
EURO
5,0813
ALTIN
177,25
PETR
71,4800

Kendrick Lamar Pulitzel Ödülü'nü kazandı

ABD’li şarkıcı Kendrick Lamar, son albümü 'Damn' ile dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Pulitzer Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 14:47..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kendrick Lamar, 2016 yılında To Pimp A Butterfly albümü ile En İyi Rap Albümü kategorisinde Grammy Ödülü aldı. Lamar bu sene de Grammy Ödülleri’nde En iyi Rap albümü kategorisinde Damn albümüyle aday gösterildi ve ödülü kazandı.

Pulitzer Kurulu yaptığı açıklamada, albümün virtüözik bir şarkı koleksiyonu olduğunu belirterek, modern Afro-Amerikan yaşamını yansıttığını ifade etti. Lamar, derin lirik içeriği, politik canlı performansları, hip-hop, caz, ruh, funk, şiir ve Afrika seslerinin karışımıyla oluşturduğu albümüyle övgü aldı.

ÖDÜLLER JOSEPH PULİTZER ADINA VERİLİYOR

19. yüzyılda Macar asıllı gazeteci Joseph Pulitzer tarafından kurulan ve ilk kez 4 Haziran 1917 tarihinde verilen Pulitzer ödülleri müzik kategorisinde daha önce Bob Dylan, Duke Ellington, George Gershwin, Thelonious Monk, John Coltrane, Hank Williams, Wynton Marsalis gibi isimlere verilmişti.

Kendrick Lamar Pulitzel Ödülü'nü kazandı

EN İYİ RAP ÖDÜLÜ

2014 yılında düzenlenmiş 56’ıncı Grammy Ödülleri’nde 7 dalda aday gösterilmesine rağmen hiçbir ödüle layık görülemedi.

2015 yılında çıkardığı To Pimp a Butterfly albümündeki “i” şarkısıyla ilgileri üzerine çeken Lamar, 2016 yılında hem “i” şarkısıyla Grammy’de sahne alıp hem de aynı sene En İyi Rap Albümü kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Kendrick Lamar Pulitzel Ödülü'nü kazandı

YILIN ALBÜMÜ

Bu sene Grammy’de Lamar’ın Damn albümü En İyi Rap Albümü ve “Yılın Albümü” kategorilerinde aday gösterildi.

Aynı albümden “HUMBLE.” şarkısı “Yılın Kaydı”, “En İyi Rap Performansı”, "En İyi Rap Şarkısı” ve “En İyi Klip” kategorilerinde, Rihanna’yla düet yaptığı “LOYALTY.” şarkısı ise "En İyi Rap İşbirliği Performansı" kategorisinde aday oldu.

Kendrick Lamar Pulitzel Ödülü'nü kazandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mehmetçik için şiir ve türkü konseri
Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen konserde, Mehmetçik için şiir ve türküler okundu.
Minik Irmak'ın resim sevgisi
İzmir'de resimle ilgilenen 8 yaşındaki Irmak Gülümser Gürkan, ilk sergisini açtı.
Yasmine Hamdan İstanbul'da konser verecek
Lübnanlı şarkıcı Yasmine Hamdan, İstanbullu müzikseverlerle bir araya gelecek.
7 ünlü tarihi yapının öncesi ve sonrası gifleri
Eski halinden eser kalmayan dünyaca ünlü tarihi yapıların bozulmadan önceki hallerini hiç merak ettiniz mi?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

192
Video hakem devre arasında penaltı verdi

Video hakem devre arasında penaltı verdi

33
Türkiye ile İran arasında ilk para takası

Türkiye ile İran arasında ilk para takası

101
Devlet Bahçeli erken seçim için tarih verdi

Devlet Bahçeli erken seçim için tarih verdi

212
Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

99
Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır

Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır

113
Çipras Meis Adası'nı ziyaret edecek

Çipras Meis Adası'nı ziyaret edecek

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM