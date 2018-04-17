Kendrick Lamar Pulitzel Ödülü'nü kazandı

Kendrick Lamar, 2016 yılında To Pimp A Butterfly albümü ile En İyi Rap Albümü kategorisinde Grammy Ödülü aldı. Lamar bu sene de Grammy Ödülleri’nde En iyi Rap albümü kategorisinde Damn albümüyle aday gösterildi ve ödülü kazandı.

Pulitzer Kurulu yaptığı açıklamada, albümün virtüözik bir şarkı koleksiyonu olduğunu belirterek, modern Afro-Amerikan yaşamını yansıttığını ifade etti. Lamar, derin lirik içeriği, politik canlı performansları, hip-hop, caz, ruh, funk, şiir ve Afrika seslerinin karışımıyla oluşturduğu albümüyle övgü aldı.

ÖDÜLLER JOSEPH PULİTZER ADINA VERİLİYOR

19. yüzyılda Macar asıllı gazeteci Joseph Pulitzer tarafından kurulan ve ilk kez 4 Haziran 1917 tarihinde verilen Pulitzer ödülleri müzik kategorisinde daha önce Bob Dylan, Duke Ellington, George Gershwin, Thelonious Monk, John Coltrane, Hank Williams, Wynton Marsalis gibi isimlere verilmişti.





EN İYİ RAP ÖDÜLÜ

2014 yılında düzenlenmiş 56’ıncı Grammy Ödülleri’nde 7 dalda aday gösterilmesine rağmen hiçbir ödüle layık görülemedi.

2015 yılında çıkardığı To Pimp a Butterfly albümündeki “i” şarkısıyla ilgileri üzerine çeken Lamar, 2016 yılında hem “i” şarkısıyla Grammy’de sahne alıp hem de aynı sene En İyi Rap Albümü kategorisinde ödülün sahibi oldu.

YILIN ALBÜMÜ

Bu sene Grammy’de Lamar’ın Damn albümü En İyi Rap Albümü ve “Yılın Albümü” kategorilerinde aday gösterildi.

Aynı albümden “HUMBLE.” şarkısı “Yılın Kaydı”, “En İyi Rap Performansı”, "En İyi Rap Şarkısı” ve “En İyi Klip” kategorilerinde, Rihanna’yla düet yaptığı “LOYALTY.” şarkısı ise "En İyi Rap İşbirliği Performansı" kategorisinde aday oldu.