Kenevirlerin boyu bahçe duvarını aşınca yakalandı

Ordu'da yaşanan sel felaketi fındık hasadını da vurdu. Denize akan tonlarca fındık, ilginç görüntülere sahne oldu.

Japonya'nın Kamakura şehri sahiline geçtiğimiz günlerde dev bir mavi balina vurdu. Uzmanlar balinanın ölüm nedenini araştırmak için sahile merkez kurdular.

Tekirdağ Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir tankerden 4 kişinin üzerine asetik asit sıçradı. Dört kişi Çorlu'da tedavi altına alındı.

1 Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü Ankara'da Terör Ahmet lakaplı kişi, arabasını yıkamasını istediği lastikçiden "Bu benim işim değil." cevabını alınca sinirlenip, ateş açtı.

2 Adnan Oktar: Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor Kedicikleriyle birlikte tutuklanan Adnan Oktar, İsrail'in kendisini mehdi olarak kabul ettiğini dile getirdi.

3 Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller 24 Haziran seçimlerinde kendisini zafere taşıyan illere teşekkür ziyaretleri düzenleyecek olan Erdoğan'ın ilk durağı Bayburt.

4 Çağlar'ın Altınordu'ya kazandırdığı para Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 25 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oldu. Bu transferle birlikte Altınordu'nun kasasına 50 milyon TL girecek.

5 Polisi şehit eden PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü an Yüksekova'da zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu bir polisi şehit eden, 8 polisi yaralayan 2 PKK'lı terörist saklandığı delikte öldürüldü.

6 Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi İş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, makul süre içerisinde her şeyin düzeleceğini söyledi.