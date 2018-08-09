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Kenevirlerin boyu bahçe duvarını aşınca yakalandı

Konya'da bahçede yetiştirdiği kenevirlerin boyu 2,5 metreyi geçen kişiye düzenlenen operasyonda 13 kilo kubar esrar, 134 kök hint keneviri ele geçirildi.

DHA | 09.08.2018 - 20:28..
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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Yukarıpınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Sıtkı E.'ye ait müstakil evde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisini aldı.

13 KİLO KUBAR ESRAR

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, evi takibe aldı. Yapılan fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. Yapılan baskında Sıtkı E. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 13 kilo kubar esrar ile bahçeye ekili 134 kök hint keneviri ele geçirildi.

Kenevirlerin boyu bahçe duvarını aşınca yakalandı

KENEVİRİN BOYU 2,5 METREYİ GEÇTİ

Yapılan incelemelerde kenevirlerin boyunun 2,5 metreye yaklaştığı ve bahçe duvarını geçtiği öğrenildi. Sıtkı E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kenevirlerin boyu bahçe duvarını aşınca yakalandı



Kenevirlerin boyu bahçe duvarını aşınca yakalandı



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