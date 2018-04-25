Kentsel dönüşüm yasası yenileniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarını hızlandırırken sona gelinen çalışmalar önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacak.

YÜZDE 51'E ÇEKİLECEK

Bu yasayla birlikte kentsel dönüşüm artık daha kolay olacak. Yasaya göre; bir binanın kentsel dönüşüme girmesi için hak sahiplerinin artık yüzde 65'i değil yüzde 51'inin onayı gerekiyor.

Ayrıca belediyede park olarak görünen alanların daha sonra konuta çevrilmesi hak sahiplerinin seçimine bırakılacak. Bunun yanı sıra özel izinlerle de gökdelen de yaptırılabilecek.

ÖZEL İZİNLE KAT ÇIKILAMAYACAK

Yapılacak değişiklikle de birlikte parsel bazlı yoğunluk artışı da yasaklanacak. Bazı firmaların belediyelerden özel izin alarak daha yüksek kat çıkma durumunun da önüne geçilecek. Yasanın çıkmasıyla birlikte kat izinleri belediyelerin imar müdürlüklerinin iznine tabi olmayacak.